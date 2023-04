Kunnen 14-jarigen ook bij ons als rekkenvuller aan de slag? En wat is het minimumloon van een jobstudent? Expert Stijn Baert legt uit

Douane vernietigt ruim 2.300 blikjes Amerikaans bier door onrechtma­ti­ge vermelding ‘champagne’

De Belgische douane in Ieper heeft een Amerikaans transport van 2.352 blikjes waarop “The Champagne of Beers” vermeld stond, vernietigd. Het woord ‘champagne’ werd onrechtmatig vermeld en is beschermd. Dat laat het Comité Champagne dinsdag weten in een persbericht.