Kuifje-magazine keert eenmalig terug voor 77ste verjaardag Le Lombard

Rijexamens nu verplicht met gps. Maar wat als die je de foute straat instuurt? En mag je ook Waze gebruiken? Alle vragen beantwoord

Vanaf 1 oktober moet iedereen die zijn rijbewijs voor de wagen wil behalen, tijdens het examen even met gps rijden. Tot nog toe was dat niet verplicht, “maar het is een logische stap om dat nu wel te doen, want een gps is niet meer weg te denken uit de dagelijkse realiteit”. GOCA, de sectorfederatie voor examinering van het rijbewijs, en de VAB-rijschool leggen uit hoe alles er in de praktijk aan toe zal gaan. “Ja, we weten dat een gps soms verkeerde instructies geeft.”