KU Leuven stuurt zeven Reuzegommers weg, sommigen mogen zich nooit meer inschrijven aan de universiteit

Leuven/Edegem Na de bewogen reconstruc­tie van de fatale studenten­doop van Sanda Dia (20): “Mijn hart brak in duizend stukjes toen ik las wat hij allemaal heeft moeten doorstaan”

11 december “Het verlies van Sanda is een litteken. Een litteken van vreugde voor al de jaren die we samen hebben gehad en een litteken van veel verdriet en pijn voor de jaren die ons zijn afgenomen”, vertellen vriend Robrecht Cleiren (22) en ex-vriendin Julie Serrien (22). In december blikken we in Vlaams-Brabant terug op de 20 opvallendste verhalen van 2020. Een van de meest besproken zaken deze zomer was de reconstructie van de studentendoop die eind 2018 Sanda Dia (20) het leven kostte.