KU Leuven-rector Luc Sels wordt voorgedragen als ereburger van Aarschot

Sels woont momenteel in Leuven, maar groeide op in Aarschot en liep er school. Intussen is hij aan zijn tweede ambtstermijn als rector bezig. Twee weken geleden kwam het Sels nog op forse kritiek te staan van Vlaams minister van Justitie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA). Zij verweet hem dat hij als rector te weinig had ondernomen in een verkrachtingszaak en te lang had gezwegen in de media. Later bleek dat de KU Leuven in de zaak niets te verwijten viel.



In het parlement ging Rutten daarom stevig tekeer tegen Demir. “Maar ze had dus nog een andere reden om Sels zo te verdedigen”, wordt opgemerkt in N-VA-kringen. Volgens Rutten heeft dat er niets mee te maken. “Het plan om hem ereburger te maken lag al op tafel sinds de vorige legislatuur. Wij zullen dat nu voorleggen aan de gemeenteraad, die daarover het laatste woord heeft.” Uit documenten die onze redactie kon inkijken, blijkt dat er inderdaad vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 al een akkoord was om Sels tot ereburger te benoemen. Normaal was de voordracht voorzien voor eind november, maar dat liep vertraging op, omdat Sels niet de enige is die gelauwerd zal worden. Het stadsbestuur wil ook vijfvoudig wereldkampioen veldrijden Roland Liboton en ruiter Jos Verbeeck voordragen, maar wacht daar nog op de nodige adviezen.