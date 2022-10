KU Leuven-rector Luc Sels: “Ik krijg melding dat slachtoffers minder makkelijk melding maken door aandacht voor verkrachtingszaak”

KU Leuven-rector Luc Sels vreest dat de aandacht voor de verkrachtingszaak aan de universiteit van afgelopen week ervoor zorgt dat slachtoffers opnieuw minder makkelijk naar het vertrouwensnetwerk van de universiteit stappen. Dat zei hij in De Ochtend op radio 1. De rector benadrukte er ook opnieuw dat de discretie die de universiteit aan de dag heeft gelegd in de zaak er kwam op vraag van de studente zelf en het gerecht.

De zaak draait rond een professor Pedagogie die in 2016 een studente verkracht heeft. Twee jaar later werd een officiële klacht ingediend, vorige week werd de professor veroordeeld. De afgelopen week stond de zaak in het middelpunt van de belangstelling en Sels zegt dat hij van de vertrouwenscentra signalen krijgt dat dit de drempel voor slachtoffers om melding te maken naar omhoog haalt.

"Wij hebben een vertrouwensnetwerk van intussen zestigtal mensen", zegt Sels, volgens wie de nadruk daarbij ligt op laagdrempeligheid. "Die drempel is terug naar omhoog gegaan. Ik krijg nu signalen dat slachtoffers minder makkelijk melding maken. En dat is net waar we al zo lang aan werken", zei rector Luc Sels.

Doofpotoperatie?

Verschillende kranten wezen er afgelopen weekend op dat de universiteit al snel van de feiten wist, maar geen stappen heeft ondernomen. Zondagavond al verduidelijkte de KU Leuven dat ze op expliciete vraag van het gerecht geen stappen heeft ondernomen om de verdachte niet te alarmeren. Woensdag wees het rapport van de regeringscommissaris In het Vlaams Parlement er op dat er geen aanwijzingen zijn dat de universiteit de aanwijzingen van seksueel misbruik door de professor in de doofpot heeft trachten te stoppen.

Rector Sels herhaalde die boodschap. Dat hij zelf nu pas persoonlijk communiceert, heeft verschillende verklaringen, legt Sels uit. “Wij werken altijd vanuit het volle respect voor slachtoffer en zeker als die discretie vraagt, vind ik dat ongelooflijk belangrijk", zegt hij. "Een tweede punt is dat ik als rector in tuchtzaken ook de tuchtinstantie ben. Die komt niet voor de camera terwijl de zaak nog loopt".

Een derde reden is volgens rector Sels dat de democratie haar werk moet kunnen doen. "Zondag heeft minister Weyts de regeringscommissaris gevraagd om het traject te reconstrueren. Op dat moment weet je dat dit richting Vlaams parlement gaat en dan moet de democratie haar werk kunnen doen. Als ik voor woensdagavond zou geïntervenieerd hebben, zou dat als partijdigheid beschouwd kunnen worden. Ik wou alle politieke partijen in alle neutraliteit laten oordelen over het rapport van de regeringscommissaris."

Reactie Demir

Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir (N-VA) besliste zondagavond naar aanleiding van de zaak subsidies voor de KU Leuven te schrappen. “Het is niet meer dan normaal om als beleidsmaker de subsidies even ‘on hold' te zetten na zo’n dossier", zei Demir in onderstaande video. “Zeker als je geen reactie ziet van de instelling die aangevallen wordt.” Sels zegt dat Demir zijn telefoonnummer heeft, maar hem niet contacteerde voor de demarche. De rector nam zondagavond wel zelf contact op met de minister nadat het nieuws over de subsidies naar buiten kwam. "Zij handelt volgens de lijn die zij wil geven, maar ik vond het wel nodig om haar te bellen.”