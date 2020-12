KU Leuven publiceert resultaten preklinisch onderzoek eigen coronavaccin in Nature

Onderzoekers van het Rega Instituut aan de KU Leuven hebben de resultaten van hun preklinisch onderzoek naar een potentieel coronavaccin gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature . Dat meldt de universiteit zelf. In het voorjaar moeten tests op mensen van start gaan en als alles goed gaat, zal het vaccin in 2022 beschikbaar zijn. “Ons vaccin wordt niet het eerste, wel een van de beste”, zei viroloog Johan Neyts daar eerder al over.

De afgelopen weken volgde het ene zegebericht het andere op. Eerst maakte Pfizer bekend dat het een doeltreffend vaccin ontwikkeld had, daarna volgden Moderna en AstraZeneca. Klinische proeven zouden een effectiviteit van 70 tot 95 procent aangetoond hebben.

Intussen is het coronavaccin van Pfizer (en BioNTech) goedgekeurd voor gebruik in het Verenigd Koninkrijk. Vanaf volgende week zou het daar beschikbaar zijn. In de tweede helft van december moet er eveneens een voorwaardelijke marktvergunning komen in Europa. Ook Moderna heeft daarvoor een aanvraag gedaan.

Opjagen

In het Rega Instituut - waar viroloog Marc Van Ranst diensthoofd is - laten ze zich daar niet door opjagen. Gisteren werden de resultaten van hun preklinisch onderzoek naar een potentieel coronavaccin gepubliceerd. Het is gebaseerd op een gelekoortsvaccin en zou dan ook tegelijk beschermen tegen het coronavirus en gele koorts.

“Hamsters die het kandidaat-vaccin kregen, droegen tot een half miljoen viruspartikels minder dan de controlegroep”, verklaarde professor Neyts in de prepint. “De dieren kregen ook geen longinfecties. De longen van de dieren in de controlegroep toonden wél duidelijke tekenen van infectie en ziekte.”

Het uiteindelijk verslag in Nature bevat ook de resultaten van tests bij apen. “Bij sommige dieren zagen we al antilichamen zeven dagen na vaccinatie”, klinkt het. “Na veertien dagen waren er grote concentraties van antilichamen te zien bij alle dieren. Dat is erg snel. Bij de gevaccineerde dieren was het virus zelfs helemaal of bijna helemaal verdwenen uit de keel.”

2022

De onderzoekers hopen in het tweede kwartaal van volgend jaar te kunnen beginnen met klinische tests op mensen. Hoewel het uiteindelijke vaccin nog op zich zal laten wachten tot 2022, zijn er toch belangrijke voordelen aan ten opzichte van de vaccins die nu al in de startblokken staan.

Zo is er maar één dosis nodig en zou het voor een langere periode immuniteit bieden. Het vaccin zou ook bewaard kunnen worden bij koelkasttemperatuur (2 tot 8 graden), in tegenstelling tot bijvoorbeeld het vaccin van Pfizer, dat bij -70 graden opgeslagen dient te worden. Dat biedt logistieke voordelen, zeker met het oog op vaccinatiecampagnes in ontwikkelingslanden. Het vaccin van de KU Leuven zou ook goedkoop zijn.