Kruidvat bestaat 30 jaar in België: “Vergis je niet: jullie Belgen zijn grotere promojagers dan de Nederlanders”

WEERBE­RICHT. Koelere dag, maar daarna stijgt kwik weer en donderdag kunnen we opnieuw 30 graden passeren

Er bevindt zich vanochtend onstabiele lucht over het zuidoosten van ons land met (onweerachtige) neerslag. In de provincies Luik, Namen en Luxemburg geldt tot 10 uur zelfs code geel, met kans op hevige neerslag en rukwinden. Een storing verlaat in de loop van de dag onze streken en daarna stroomt er koelere en stabiele Noordzeelucht over België, meldt het KMI.

20 juni