Kritische reacties na Overlegcomité: “Mokerslag, dit zou voor veel bedrijven het einde kunnen betekenen”

Het Overlegcomité kondigde vandaag opnieuw een reeks strengere maatregelen aan. Zo moeten contactberoepen dicht, sluiten de scholen een week voor de paasvakantie en zijn niet-essentiële winkels alleen nog open op afspraak. Unizo reageert aanslagen: “Voor veel bedrijven is dit misschien de mokerslag.” Ook het VBO is erg kritisch: “Waar blijft de exponentiële toename van de vaccinaties?”, vragen de werkgevers zich af.

VBO: “24/7-vaccinatiestrategie nodig”

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) kaatste meteen na de persconferentie van premier Alexander De Croo (Open Vld) de bal terug en plaatst een vraagteken bij de nieuwe maatregelen van het Overlegcomité. “En waar blijft de exponentiële curve van de vaccinatie?”

Vooral het feit dat niet-essentiële winkels enkel nog op afspraak mogen openen, ligt op de maag. “Sinds de heropening van de niet-essentiële winkels in december, zagen we geen noemenswaardige stijgingen van het aantal coronagevallen in de maanden die erop volgden ... tot men de buitenbubbel verhoogde tot tien”, klinkt het.

De werkgevers richten de blik op de vaccincampagne. “In plaats van de besmettingscurve zouden we veel liever de vaccinatiecurve exponentieel zien stijgen! Enkel via een versnelde 24/7-vaccinatiestrategie kan het beloofde perspectief van een normalisering van de economie vanaf 1 mei verzekerd worden”, besluit VBO-topman Pieter Timmermans.

NSZ: “130.000 zelfstandigen voor schut gezet”

Ook het NSZ kan de maatregelen van het Overlegcomité niet pruimen. De zelfstandigenorganisatie reageert “furieus”. “Zelfstandigen zijn alweer het slachtoffer van de beslissingen van vandaag, die helemaal op niets zijn gebaseerd. Geen enkele studie wijst uit dat de broeihaard bij hen ligt. Dit is symboolpolitiek die op niets gestoeld is”, dixit het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen. Het nieuwe omzetverlies kunnen ze nooit meer goedmaken, luidt de boodschap. “Dat is gewoonweg lachen met hen, een nieuwe mokerslag.”

Net als de andere collega’s op de werkgeversbanken, steekt het NSZ de kritiek op de vaccincampagne niet onder stoelen of banken - al hekelt de zelfstandigenorganisatie daarbij wel opnieuw dat de scholen een grote bron van besmetting zouden zijn. NSZ had gehoopt dat de overheid “ging inzetten op een aanzienlijke versnelling van het vaccinatieproces”.

VOKA: “Overheid moet ook zélf met resultaten komen”

Vlaamse werkgeversorganisatie VOKA wijst eveneens naar de trage vaccinatiecampagne. “Een overheid die nooit geziene inspanningen vraagt van haar bevolking, moet ook zélf met resultaten komen”, zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens. “Wat we nu zien, is onvoldoende. België staat achteraan op de Europese vaccinatieranglijst.”

Ook onderstreept Voka erop dat de “nieuwe lockdown opnieuw een grote economische impact zal hebben”, met name voor de niet-essentiële winkels. De maatregelen maken slachtoffers onder de Vlaamse ondernemingen, kijkt de werkgeversorganisatie ook bijvoorbeeld naar de kappers en niet-medische contactberoepen.

Unizo: “Mokerslag”

Unizo is bijzonder aangeslagen na het nieuws: “Dit is een mokerslag voor de ondernemers. Ze hebben al zo een slecht seizoen achter de rug, de contactberoepen zijn zelfs nog geen maand open en nu komt dit er nog eens bij. De reserves zijn op, en dit zou wel eens de genadeslag kunnen zijn voor sommige bedrijven”, zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche.

Winkelen op afspraak is niet rendabel, maar beter dan de winkel te sluiten volgens Unizo: “Wel zijn er twee voorwaarden. De winkels moeten hun overheidssteun behouden tijdens de opening en mensen mogen met twee een afspraak maken.”

COV: “Onbegrijpelijk dat personeel kleuteronderwijs in vuurlinie moet staan”

Het Overlegcomité besliste dat het basis en secundair onderwijs de week voor de paasvakantie moet overschakelen op afstandsonderwijs, maar dat kleuters naar school mogen blijven gaan. Het Christelijk Onderwijsverbond (COV) vindt het onbegrijpelijk dat “het personeel van het kleuteronderwijs in de vuurlinie moet blijven staan”.

De redenering is dat besmettingen zich vooral voordoen in de leeftijdsgroep van 10 tot 19 jaar, maar het COV wijst erop dat kleuters amper getest worden. De vakbond krijgt van zijn leden het signaal dat er in het kleuteronderwijs veel besmettingen en veel afwezigheden zijn.

“De grens van wat mogelijk is, is ook in kleuteronderwijs al lang bereikt. Omdat kleuters zich veel moeilijker aan de coronamaatregelen kunnen houden, is de kleuterschool bij uitstek een kruispunt van menselijke contacten en dus van besmettingen”, zegt algemeen secretaris Marianne Coopman. “Het personeel is er onvoldoende beschermd, het sneltesten komt veel te traag op gang en ook op het vlak van vaccinaties van het personeel worden zo goed als geen inspanningen gedaan.”

De vakbond roept ouders op om hun kleuters zo veel mogelijk thuis te houden.

Directrice: “Kansarme kinderen hebben geen opvang”

Directrice Lot Stevens van basisschool De Lotus maakt zich vooral zorgen over de kansarme kinderen: “Die hebben waarschijnlijk geen opvang. Voor de rest verwacht ik niet zoveel problemen. De week voor de paasvakantie is vaak een tijd van herhaling, dus veel leerachterstand zullen de kinderen op een week niet oplopen.”

De ouders van de kinderen reageren verdeeld: “Ik zie het niet zitten om de kinderen weer thuis te hebben. Werken en kindjes valt niet te combineren. Ik ben zelfstandige en ik heb al moeite om te overleven”, zegt Mathilde Boussauw.

“Het is allemaal weer heel snel gegaan, dus het wordt snel schakelen om een oplossing voor de opvang van de kinderen te zoeken”, zegt Peter Moerman, die vader is van drie kinderen. “Voor mij is het geen probleem, ik werk al bijna een volledig jaar van thuis uit. Ik kan de kinderen dus gemakkelijk opvangen”, zegt Katrijn Van Deun, mama van twee kinderen.

Kapster: “Onze telefoon staat roodgloeiend”

Kapster Wendy Duytsschaever die een eigen kapsalon heeft in Melle begrijpt de beslissing niet: “Ze hebben ons beloofd dat we open mochten blijven. Ik snap het niet. Onze telefoon staat roodgloeiend, we gaan de komende vier dagen keihard werken en dat wordt dan wel toegestaan. Ze hadden ons beter gecontroleerd opengelaten.”

Ook United Hairdressers en de Belgische Beauty Federatie, de twee grootste beroepsorganisaties in de sector van de niet-medische contactberoepen, reageren verontwaardigd op de nieuwe sluiting: “Deze lockdown gaat geen verschil maken voor het virus, wel voor ons inkomen. Met zes maanden sluiting in de afgelopen twaalf maanden hebben we meer dan genoeg ons steentje bijgedragen” Daarom eist de sector “duidelijke garanties” dat ze binnen vier weken weer mogen heropenen.

