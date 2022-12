Kritiek rond pensioenplan van premier: “Vertrouwensbreuk”

"Als de grootste partij van de regering zegt dat er een vertrouwensbreuk is, dan zit de premier met een probleem", vat politiek journalist Karel Lattrez in VTM NIEUWS samen. "De PS vindt vooral de methode van de premier niet kunnen. Hij heeft heel laat voor het overleg van gisteren pas een nota doorgestuurd: een wenslijstje van de liberalen, waar op voorhand niet over overlegd was.”