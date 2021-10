Kritiek op vertrouwenscentra kindermishandeling

Driekwart meer vacatures voor hoogge­school­den in september

8 oktober In september 2021 werden er bijna 38.000 vacatures gemeld bij VDAB. Dat zijn er ruim 4.000 meer dan in augustus en zelfs 14.000 meer dan in september 2020. Vooral de stijging in het aantal vacatures voor hooggeschoolden springt in het oog. Voor hen zijn er 75 procent meer vacatures dan vorig jaar. Dat laat Vlaams minister van Werk Hilde Crevits vrijdag weten.