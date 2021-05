Kritiek op uitblijven investeringsplan voor personen met handicap

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) krijgt kritiek omdat het beloofde investeringsplan voor personen met een handicap er nog steeds niet is. Volgens de vzw Onafhankelijk Leven komt de minister zijn beloftes niet na. "Zolang er geen investeringsplan is, blijven de wachtlijsten wat ze zijn", zegt directeur Dave Ceule.

De wachtlijsten voor personen met een handicap zijn en blijven een pijnpunt in Vlaanderen. Om die wachtlijsten aan te pakken, besliste de Vlaamse regering eerder al om deze legislatuur 270 miljoen euro extra vrij te maken en om die middelen bovendien versneld in te zetten. Van die 270 miljoen euro extra is vorig jaar 40 miljoen euro ingezet. Vanaf dit jaar zet de regering de resterende 230 miljoen euro in.

In maart kondigde minister Beke een investeringsplan aan. De vzw Onafhankelijk Leven juichte dat nieuws toen toe. "Voor veel mensen biedt dit eindelijk perspectief! Goede beslissing!", klonk het toen. Maar intussen blijft het wachten op het beloofde plan en is de euforie omgeslagen in kritiek. "De Vlaamse overheid beloofde om een investeringsplan uit te werken maar nu, eind mei, is daar nog steeds geen akkoord over. Met als gevolg dat de beloofde middelen niet ingezet kunnen worden en de wachtlijsten blijven wat ze zijn", zegt directeur Dave Ceule. "Zo blijven mensen met een handicap andermaal in de kou staan".

“Complex plan met verschillende puzzelstukjes”

Minister Beke werd over de kwestie ook ondervraagd in het Vlaams Parlement. De CD&V-minister benadrukt dat het gaat om een "omvattend" en "complex plan". "De verschillende puzzelstukken moeten in elkaar passen. We gaan daarom graag zorgvuldig te werk," aldus Beke, die ook wijst op de intiatieven die intussen wél al zijn genomen. Zo wordt het uitbreidingsbeleid voor 2021 bijvoorbeeld al wel uitgerold.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ann De Martelaer (Groen) reageerde ontgoocheld. "Uw antwoord is windowdressing (iets mooier voorstellen dan het is, red.). U staat eigenlijk nog geen stap verder dan in maart, toen u aankondigde van met een plan te komen. De mensen die wachten op zorg hebben er niks aan om te horen dat u bezig bent met puzzelstukjes", aldus De Martelaer.

