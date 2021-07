Kritiek op Pukkelpop uit muzieksector zelf: "Chokri is het slachtoffer van zijn eigen hoogmoed”

“Pukkelpop heeft zijn hand overspeeld en Chokri Mahassine heeft daarin een verpletterende verantwoordelijkheid.” Die felle kritiek komt van Eric Smout, programmator van OLT Rivierenhof in Antwerpen en coördinator van muziekcentrum Democrazy in Gent. In een open brief op Facebook schrijft Smout dat Pukkelpop zowel de muzieksector als de fans in de steek heeft gelaten.

Eric Smout is een oudgediende in de muziekwereld. Geen officieel vertegenwoordiger, ook geen hele grote speler van het kaliber Herman Schueremans of Chokri Mahassine, maar wel iemand die al jaren in de sector werkt.

“Chrokri Mahassine heeft één van de belangrijkste zomerfestival op drijfzand gebouwd,” schrijft hij op Facebook, “en hij heeft hierin de volledige industrie meegetrokken: bands, bookers, managements en technici. Die hebben allemaal de zomer afgestemd op Pukkelpop, ook qua inkomsten. Pukkelpop had met vele Belgische acts een exclusiviteitsdeal afgesloten waardoor ze deze zomer niet of beperkt op andere plaatsen konden spelen. En nu staan ze met lege handen. Voor de meesten is er geen alternatief deze zomer. (...) Pukkelpop heeft zich geen fijne collega getoond, was cavalier seul in het beste geval en - zo bleek op het einde - Don Quixote.”

Volledig scherm Eric Smout, programmator van OLT Rivierenhof in Antwerpen en coördinator van muziekcentrum Democrazy in Gent, met partner. © WVO

Aan de telefoon klinkt Smout even opgewonden als op Facebook. “Omdat ik kwaad en teleurgesteld ben. Toen Chokri op 11 mei aankondigde dat Pukkelpop zou doorgaan zoals altijd, betrouwde ik het al niet, en met mij vele collega’s in de sector. Wij waren allemaal voorzichtig aan het opbouwen, wij wisten allemaal heel goed hoe onzeker de toekomst was en dat gokken op zo’n mensenmassa eigenlijk gekkenwerk was. Ik vond het eerlijk gezegd pretentieus. Een kleinschaliger Pukkelpop - één of twee dagen- had perfect gekund, en dan was iedereen ook tevreden geweest.”

“Ik ben ook kwaad omdat iedereen zo laat is ingelicht, want dit hing volgens mij al een hele tijd in de lucht. Bookers en managers die bands op het festival hadden en de voorbije weken naar de stand van zaken informeerden, kregen nauwelijks of geen antwoord. Ik geloof niet dat de afgelasting alleen maar met die tests te maken heeft. Hier speelt meer.”

“En dat vind ik dus allemaal zeer oncollegiaal. Dat je een exclusiviteitsovereenkomst sluit met groepen, is bijvoorbeeld normaal. Maar niet na anderhalf jaar waarin de meeste bands geen frank hebben verdiend. En nu hebben die gewoon helemaal niks. Ik vind dat redelijk schandalig. Ook het publiek is in de steek gelaten.”

Smout vindt dat Pukkelpop nederig het hoofd moet buigen en zijn eigen fouten toegeven. “Chokri moet niet naar de overheid wijzen of naar de virologen, hij is het slachtoffer van zijn eigen hoogmoed, en daar zijn muzikanten en toeschouwers nu de dupe van.”

