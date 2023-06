Kritiek op CD&V-voorzitter Sammy Mahdi na Tiktokvideo over heksenjacht op Acid: “Sommige politici hangen graag ‘de populaire’ uit”

updateTerwijl minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) oproept tot sereniteit in het debat rond de straffen voor de Reuzegommers die veroordeeld werden in de zaak-Sanda Dia, vindt CD&V-voorzitter Sammy Mahdi het net ongepast dat er zo scherp wordt gereageerd op de video van Acid, die de Reuzegommers aan de schandpaal nagelde. Dat zegt hij in een TikTok-video. N-VA-fractieleider Peter De Roover haalde in ‘De Afspraak' dan weer scherp uit naar de CD&V-voorzitter: “Sommige politici willen graag ‘de populaire’ uithangen”. In een gesprek met HLN LIVE verdedigt Mahdi zijn video. “Ook voor mijn TikTokvideo was er geen sereniteit in deze zaak.”

“Wat ik denk van heel die Reuzegom-affaire? Je moet mij eens een keer uitleggen hoe het komt dat er een heksenjacht georganiseerd wordt op Acid, terwijl hij niets anders doet dan wat de journalistiek dagelijks doet", zegt Mahdi. “Vaak heb je gewoon al namen, foto's en bijna een horoscoop van iemand, terwijl die nog niet eens schuldig is bevonden. Terwijl in deze de schuld denk ik wel bewezen is. Wat ze mij ook nog een keer mogen uitleggen is dat de straffen die Acid nu mogelijk kan krijgen, blijkbaar bijna hoger oplopen dan de ‘werkstrafjes’ die de Reuzegommers hebben gekregen. En dus wanneer vandaag veel mensen klagen over klassenjustitie en veel mensen erover klagen dat voor de ene groep blijkbaar heel veel kan en voor de andere groep helemaal niks, als je denkt dat je dat probleem oplost door Acid te straffen, dan begrijp je er helemaal niets van.”

Dat een partijvoorzitter in een video op TikTok reageerde op ophef over een rechterlijke uitspraak, schoot bij velen in het verkeerde keelgat. Toch blijft Mahdi achter zijn video staan, zo legt hij uit bij HLN LIVE. “Je mag de sociale media niet uit de weg gaan, dat is de arena waarin maatschappelijke thema’s besproken worden”, vindt hij. Dat zijn video de sereniteit uit het debat haalt, spreekt hij tegen. “Ook voor mijn TikTokvideo was er geen sereniteit”.

Mahdi benadrukte vanochtend niet achter de volledige boodschap van Acids video te staan. “Hij doet mee aan het verspreiden van fake news", aldus de CD&V’er. Wel hoopt hij dat de ophef die nu is ontstaan kan leiden tot een debat over de juiste strafmaat én over het invoeren van deontologische regels over privacy in de journalistiek.

Complotdenken

Gisteravond werd de opvallende video van Mahdi meteen besproken aan tafel bij ‘De Afspraak’ op Canvas. N-VA-fractieleider Peter De Roover reageerde fel. “Ik dacht eerst dat het namaak was. Dit kon ik niet geloven. En ik moet zeggen dat heel wat CD&V-collega’s er ook van opkeken", klonk het. Hij verweet de CD&V-voorzitter ervan “de populaire uit te hangen”. “Als je jezelf niet een bepaalde grens oplegt, dan denk ik dat je in je eigen staart gaat bijten", besloot hij.

Ook de rector van de Universiteit Gent, Rik Van de Walle, reageerde meteen vol ongeloof op Mahdi's boodschap. “Niet te geloven. Hiermee voedt u complotdenken, mijnheer Sammy Mahdi. Dat u dit ook nog eens doet als voorzitter van een beleidspartij, maakt uw ‘bijdrage’ tot het debat des te triester", reageerde de rector op Twitter.

Sereniteit

Eerder op de dag had justitieminister Vincent van Quickenborne (Open Vld) juist nog opgeroepen tot sereniteit. “We mogen ons niet laten verleiden tot TikTok-justitie”, klonk het. Ironisch genoeg gebruikte Mahdi enkele uren later juist dat platform om zijn kritiek te uiten.

Rond middernacht lichtte Mahdi zijn standpunten nog eens toe via een reeks Twitterberichten. “De voorbije jaren constant foto’s en namen gezien van mensen die nog niet schuldig zijn bevonden in heel wat kranten en op heel wat websites", begint hij. “Wanneer de oom van de voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad schuldig wordt bevonden, dan publiceert men zelfs lustig foto’s van het neefje dat er nougatbollen mee te maken heeft", haalt hij een voorbeeld aan.

“Matthias Dobbelaere-Welvaert (een jurist en privacy-expert, die eerder op de avond in ‘Terzake’ stelde dat na een veroordeling het recht op anonimiteit vervalt en zich hardop afvroeg waarom de media de veroordeelde Reuzegommers “zo zachtaardig” behandelen, red.) heeft gelijk: eens iemand schuldig bevonden wordt, is het eigenaardig om de privacy in de berichtgeving zo strikt toe te passen", stelt Mahdi.

“Ofwel kiezen media altijd en overal voor de absolute anonimiteit, ofwel kiezen ze ervoor om na schuld de anonimiteit op te heffen. Het is het één of het ander. Anders krijg je terechte frustraties", zo vindt Mahdi, die benadrukt dat zijn kritiek “niet op justitie is gericht”, maar wel op “de berichtgeving van de media zelf waarvan niemand begrijpt waarom ze geval per geval zo radicaal anders is.”

Media zijn bij processen terughoudend om namen te noemen van verdachten of veroordeelden, of om hen herkenbaar in beeld te brengen. Dat geldt ook voor HLN. In de meeste rechtbankverslagen zal u daarom enkel initialen lezen en gerasterde foto’s zien. Om van die regel af te wijken, nemen we altijd - helemaal onafhankelijk - verschillende factoren in overweging. Gaat het om een zaak van maatschappelijk belang? Dat is hier overduidelijk het geval. Maar ook de zwaarte van de straffen. Omdat in dit arrest geen effectieve gevangenisstraffen zijn uitgesproken, hebben we gekozen om in onze artikels geen volledige namen te noemen of foto’s te tonen. Dat principe staat los van de kritiek die er te geven is op het arrest.

“Werkstrafjes”

Vervolgens laat Mahdi zich nogmaals uit over wat hij laatdunkend de “werkstrafjes” voor de veroordeelde Reuzegommers noemt. “In verhouding tot Acid, die de hele goegemeente over zich heen krijgt, en de zware straffen waarmee gedreigd wordt, is dat disproportioneel. Politici moeten over strafmaten kunnen discussiëren. Meer zelfs, dat is part of the job zolang je de rechter respecteert.”

Tot slot haalt de CD&V-voorzitter uit naar N-VA-fractieleider Peter De Roover, die hij ervan beticht “moeite te hebben met een partijvoorzitter die de heksenjacht ten aanzien van Acid aankaart en een maatschappelijk debat opstart”. Bij een screenshot van De Roovers’ partijgenote, Vlaams justitieminister Zuhal Demir, die in de kop boven een artikel toegeeft de aan een verkrachter toegekende straf te laag te vinden, vraagt Mahdi zich af wat De Roover dan denkt van zijn ‘eigen’ minister van Justitie.

