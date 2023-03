Kristof Calvo (Groen) wil extern onderzoek naar de werking van de Kamer

PORTRET. Dag op dag 16 jaar nadat ze haar 5 kinderen doodde met slagersmes: Geneviève Lhermitte (56) krijgt euthanasie

Vijfvoudige kindermoordenares Geneviève Lhermitte (56) heeft euthanasie gevraagd en gekregen. De vrouw uit Nijvel die op 28 februari 2007 haar vijf kinderen één na één doodde met een slagersmes, werd dag op dag 16 jaar na de gruwelijke feiten uit haar ‘psychisch lijden’ verlost- een datum die allicht niet toevallig is gekozen. “Soms denk ik dat ik beter dood zou zijn. De afstand met mijn kinderen is te ver. Wat de straf hier ook is, dat maakt niks uit. De straf is er al. Tot het einde van mijn dagen”, zei ze al op haar proces. Een portret van de moeder die Myriam (9), Nora (12), Mina (7), Yasmine (14) en Mehdi (3) ombracht.