Kristof Calvo (Groen) gaat zich herbronnen bij Nederlandse GroenLinks: “Zijn partij staat stil en daar is hij niet voor gemaakt”

“Ik heb er lang over nagedacht, maar de knoop is doorgehakt.” Gisterochtend liet Groen-Kamerlid Kristof Calvo (34) weten dat hij stopt als fractieleider van de Ecolo-Groen-fractie. Het is te zeggen: als officieuze fractieleider, want aangezien Ecolo en Groen in de Kamer één fractie vormen, is er ook maar één echte fractieleider. Vorig jaar was dat Calvo, dit jaar is dat Gilles Vanden Burre van Ecolo. “Ik ga het missen”, aldus Calvo in een lange post op zijn Facebookpagina. “Maar als fractievoorzitter word je helemaal opgeslorpt door de dagjespolitiek. Ik wil de komende tijd op een andere manier aan politiek kunnen doen.”