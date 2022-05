Kristof Calvo geen kandidaat-voorzitter bij Groen

Kristof Calvo is geen kandidaat om de nieuwe Groen-voorzitter te worden. En dat is toch wel een verrassing: hij was de voorbije weken weer actief in en rond de Wetstraat. Hij is het zoveelste groene kopstuk dat de handschoen niet wil opnemen.

Kristof Calvo verkiest om zijn huidige engagement als Kamerlid voorrang te verlenen. Calvo is een parlementslid die altijd al graag inhoudelijk is bezig geweest, en daar in de eerste plaats wil blijven op inzetten. “Ik wil mij als mens en als politicus verder ontwikkelen. Juist omdat de inhoudelijke ambitie bijzonder groot is, al zeker op lange termijn. De huidige politieke context staat eerder haaks op die grote dromen. De tijd tot de volgende verkiezingen is kort. De campagne lijkt nu al gestart. Zowat alle partijen plooien daarbij terug op zichzelf. Partijnamen, voorzitters en logo’s wijzigen, maar verder blijft alles bij het oude.”

Als voortrekker van het luik ‘politieke vernieuwing’ merkt hij in het federaal parlement amper vooruitgang. Calvo wil vooral daar de bakens blijven proberen te verzetten.

In een reactie geeft Calvo niettemin aan dat hij het moeilijk heeft met zijn eigen beslissing. “Relevante stemmen in mijn partij vinden interne rust nu prioritair. Een analyse die ik niet deel, maar wel wens te respecteren.” Kristof Calvo had wellicht graag een echte ideeënstrijd gezien over de koers van de groene partij in Vlaanderen. De vraag is of die er nu komt? Enkel het duo Jeremie Vaneeckhaut en Nadia Jaji treden momenteel openlijk naar voren.

Het nieuwe voorzittersduo wacht sowieso een lastige opdracht. Kristof Calvo merkt op dat er in de huidige gang van zaken binnen de partij toch wat moet veranderen. “Ik hoop dat Groen snel een nieuw elan zal vinden. Ik zal daar enthousiast en actief aan meewerken, ongeacht wie er voorzitter wordt.” Calvo stelt zich dus loyaal op tegenover het nieuwe kopmanschap, ongeacht wie dat uiteindelijk zal worden.

Wat mogelijk meespeelde in Calvo’s afweging, is dat zijn persoon binnen en buiten de partij duidelijke voor- en tegenstanders oproept. Met zo’n uitgesproken profiel is het niet evident om succesvol de voorzitterspost binnen te halen. De kandidaturen voor het groene voorzitterschap sluiten morgen af om 17 uur.