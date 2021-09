Kristof Calvo: “Er is een plafond nodig voor politieke propaganda op sociale media”

“Er moet een plafond komen voor politieke advertenties op sociale media.” Dat heeft federaal parlementslid Kristof Calvo (Groen-Ecolo) gezegd in ‘De Ochtend’ op Radio 1. “De Vlaamse politici zijn de grootste politieke sponsors van Facebook in Europa”, klinkt het.

Calvo gaf dinsdagmorgen toelichting bij enkele wetsvoorstellen van Groen-Ecolo om “democratische vernieuwing” waar te maken. Eén daarvan is een plafond voor politieke uitgaven op sociale media. Die bestaat vandaag al in verkiezingstijd, maar Groen en Ecolo willen die regel ook daarbuiten. “De huidige bedragen zijn crazy. Vlaamse politici geven volgens een Europees onderzoek het meest uit aan politieke propaganda in heel Europa”, vertelt Calvo.

“De Belgische partijen gaven in 2020 in totaal 10 miljoen euro uit aan advertenties. Dat is meer dan in Nederland in een verkiezingsjaar.” Daar moet een einde aan komen volgens de groenen: “We willen met het plafond een gelijk speelveld creëren, waar toch nog iedereen de kans krijgt om zijn politiek project te verdedigen”, klinkt het.

Afschaffen medewerkers

Het plafond is niet het enige voorstel van Ecolo-Groen. De partij wil onder meer ook een einde maken aan het recht op medewerkers voor oud-ministers. Voormalige ministers kunnen na hun uitreding namelijk nog altijd beroep doen op door de staat betaalde medewerkers. “Die dingen krijg je niet meer uitgelegd”, aldus Calvo.

Ook is de partij een grote voorstander van gemengde commissies, waardoor burgers meer inspraak zouden kunnen krijgen in het bestuur. “Het is belangrijk dat we ontmoetingsplaatsen creëren om de kloof tussen de burgers en politici te overbruggen.”

“Het doel van de wetsvoorstellen is om het vertrouwen van de mensen terug te winnen”, zegt Calvo tot slot. “Het is geen toveroplossing, maar de ‘democratie vernieuwen’ is er een belangrijk deel van. We hebben een jaar lang op de winkel gelet tijdens de pandemie, nu willen we hem renoveren.”

Lees ook