Krijsende kinderen van 10 jaar jagen inbrekers op de vlucht

Miss België keert vervroegd terug naar België wegens verslechte­ren­de politieke situatie in Ethiopië

Twee dagen vroeger dan gepland keert Miss België, Kedist Deltour (24), terug naar België. Ze stapt vanavond op een vlucht van Addis Abeba naar Brussel in plaats van dinsdagavond. De beslissing om de reis naar haar roots in Ethiopië vervroegd stop te zetten, heeft alles te maken met de verslechterende politieke situatie in haar geboorteland. In sommige regio’s woedt een burgeroorlog.

7:26