Krijgt Vlaams zorgpersoneel loonsverhoging vanaf 1 januari? “Alweer een gebroken belofte”

Het Vlaamse zorgpersoneel zal nog niet vanaf 1 januari de beloofde loonsverhoging op de loonbrief zien staan. Dat leidt oppositiepartij sp.a af uit de woorden van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) in het Vlaams Parlement. Fractieleider Hannelore Goeman heeft het over “alweer een gebroken belofte" van de regering-Jambon.

Delen per e-mail

De Vlaamse regering kon begin november uitpakken met een nieuw sociaal akkoord voor het Vlaamse zorg- en welzijnspersoneel. In het akkoord van 577 miljoen euro gaat 412 miljoen euro naar hogere lonen en 165 miljoen naar meer personeel en meer kwaliteit van de zorg.

Minister-president Jan Jambon maakte zich ook sterk dat de loonsverhoging al vanaf 1 januari 2021 van kracht zou zijn. "Geen enkele Vlaamse regering deed ons dit voor", vulde minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) aan.

Volledig scherm Vlaams minsiter van Welzijn Wouter Beke (CD&V). © BELGA

In het begrotingsdebat van het Vlaams Parlement wilde sp.a-fractieleider Hannelore Goeman weten of de regering de belofte rond de loonsverhoging zou kunnen waarmaken. Er zijn namelijk twijfels opgedoken over de timing van de operatie.

Onlangs nog waarschuwde Vlaams Belang-parlementslid Immanuel De Reuse dat een deel van het personeel, met name personeel uit publieke woonzorgcentra, geen loonsverhoging op het loonstrookje zou zien staan.

“Spierballengerol”

Minister Beke was vandaag vrij karig met commentaar. "Ik heb gisteren een bericht ontvangen van de werkgevers en de werknemers. Zij hebben gezegd dat ze de voorbije dagen en weken intensief aan het onderhandelen waren, maar dat ze nog iets meer tijd vragen om tot een akkoord te komen. Wij, vanuit de regering, respecteren dat sociaal overleg en we geven de werkgevers en werknemers dus de extra tijd die daarvoor nodig is. Meer zal ik daarover op dit ogenblik ook niet zeggen", aldus Beke.

Volgens sp.a-fractieleider Goeman is het duidelijk dat de regering haar deadline niet haalt en dat de regering-Jambon "alweer een belofte breekt".

Quote Ik juich het akkoord toe, maar dan moet het wel gereali­seerd worden. Hannes Anaf (sp.a)

Parlementslid Hannes Anaf stelde dat het eerder al duidelijk was dat de timing van 1 januari bijzonder ambitieus was. "Mensen hebben niets aan dergelijk spierballengerol. Wie gelooft deze mensen nog? Ik juich het akkoord toe, maar dan moet het wel gerealiseerd worden. Het is aan de minister om de mensen zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen wanneer ze wél op hun langverwachte en verdiende loonsverhoging kunnen rekenen. Desnoods retroactief", aldus Anaf.