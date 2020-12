Krijgt Vlaams zorgpersoneel haar loonsverhoging vanaf 1 januari? “Alweer een gebroken belofte”

Weernieuws Mogen we dromen van een witte kerst? Onze weerman blikt vooruit

10:02 Mogen we voor het eerst in tien jaar nog eens dromen van een witte kerst? Het zou een lichtpuntje zijn op het einde van een jaar met veel miserie. “De kans bestaat”, zegt weerman Frank Duboccage. “Vooral in de Ardennen. Maar ze is klein.”