Krijgt omstreden gevangenenruil met Iran groen licht? Kamer stemt zo dadelijk

In de Kamer ligt een wetsontwerp voor waarmee het parlement zijn zegen geeft voor een akkoord met Iran over de overdracht van veroordeelden. Die deal kan het pad effenen voor een gevangenenruil met Iran en is omstreden omdat Teheran zou ijveren voor de vrijlating van de Iraanse schijndiplomaat Assadollah Assadi. Die werd vorig jaar in ons land tot 20 jaar cel veroordeeld wegens zijn betrokkenheid bij een verijdelde bomaanslag in Parijs. De Belgische regering vraagt dan weer de vrijlating van Olivier Vandecasteele, een Belgische ngo-medewerker die sinds februari in de cel zit in Teheran.