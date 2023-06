Krijgt EU-corruptieschandaal nieuwe wending? “België bespioneerde parlementsleden ”

Eva Kaili, voormalig vicevoorzitter van het Europees Parlement en beschuldigde in het Qatargate-schandaal, komt met een nieuwe, opmerkelijke bewering. In het onderzoek naar corruptie binnen de Europese Unie, zou ze geviseerd zijn geweest omdat ze te veel wist over spionage door de overheid.

Kaili deelde haar nieuwe theorie dit weekend met verschillende Europese media. Ze verkondigde haar onschuld en vertelde dat ze zich nooit heeft laten omkopen door landen zoals Qatar en Marokko, die volgens het onderzoek de besluitvorming van het Europees Parlement probeerden te beïnvloeden.

In de plaats bracht ze een nieuw verhaal naar buiten, nog duisterder dan de beschuldigingen in het Qatargate-schandaal. Ze insinueerde dit weekend in enkele interviews dat haar detentie politiek gemotiveerd kon zijn. Omdat ze deel was van het onderzoek naar het illegale gebruik van Pegasus-spyware in Europa, zegt ze, werd ze een doelwit van de Europese regeringen, die volgens Kaili zelf Europese Parlementsleden bespioneren.

“Uit het gerechtelijk dossier hebben mijn advocaten ontdekt dat de Belgische geheime diensten naar verluidt de activiteiten van leden van de speciale commissie van Pegasus hebben gevolgd”, vertelde ze aan de Italiaanse krant ‘Corriere Della Sera’. “Het feit dat gekozen parlementsleden worden bespioneerd door de geheime diensten zou meer zorgen moeten baren over de gezondheid van onze Europese democratie”, ging ze verder. “Ik denk dat dit het ‘echte schandaal’ is.”

In een video-interview met de Spaanse krant ‘El Mundo’ gaat ze verder met haar insinuatie. Kaili’s juridisch team zou bewijs hebben dat de hele Pegasus-commissie illegaal in de gaten werd gehouden. “Wij geloven dat Marokko, Spanje, Frankrijk en België de commissie van het Europees Parlement hebben bespioneerd.” Die beweringen zijn niet ondersteund door openbaar bewijs.

Het Belgisch parket heeft ondertussen besloten om niet in te gaan op de beschuldigingen van Kaili. Een woordvoerder zei maandag dat het parket “niet zou reageren” want “dit zou de vertrouwelijkheid van het onderzoek en het vermoeden van onschuld schenden”. “Wanneer het aan de orde is, zal het bewijs in de rechtbank worden gepresenteerd”, aldus de woordvoerder nog.

Eva Kaili werd in december gearresteerd nadat de Belgische politie 150.000 euro in cash had teruggevonden in haar appartement, alsook een tas vol geld die haar vader bijhield. Volgens haar arrestatiebevel werd Kaili ervan verdacht de primaire organisator of medeorganisator te zijn van openbare corruptie en het witwassen van geld. Ze ruilde in maart de gevangenis in voor een enkelband, maar mocht die eind mei ook achterwege laten.

KIJK. Designertassen vol cash en lof voor Qatar: wie is Eva Kaili?

In haar Europese ‘media tour’ verkondigde Kaili echter herhaaldelijk haar eigen onschuld. “Geen enkel land heeft me ooit geld aangeboden en ik ben nog nooit omgekocht. Zelfs Rusland niet, zoals wordt beweerd”, zei ze tegen ‘El Mundo’. “Mijn advocaten en ik denken dat dit een politieoperatie was op basis van vals bewijs.”

Dit nieuwe verhaal van Kaili veroorzaakt heel wat ongeloof, ook bij haar collega’s van de Pegasus-commissie. “Ik heb absoluut geen reden om aan te nemen dat de Belgische inlichtingendiensten PEGA (de commissie, red.) hebben bespioneerd”, reageert het Nederlandse Europarlementslid Sophie in ‘t Veld. “Alles wat we doen is sowieso openbaar. En we laten regelmatig onze telefoons checken, dit slaat absoluut nergens op.”