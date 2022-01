Krijgen we opnieuw rellen tijdens de coronabetoging morgen? Journalist Ken Van Beversluys blikt vooruit in VTM NIEUWS

Belgium United For Freedom organiseert morgen een coronabetoging in Brussel. De beweging schuift een duidelijke eis naar voren: de afzetting van de regering. De manifestatie start ‘s middags aan het station Brussel-Noord en eindigt ditmaal aan het Atomium. Krijgen we opnieuw rellen zoals bij de vorige coronabetoging in Brussel? Journalist Ken Van Beversluyt blikt vooruit in VTM NIEUWS.