Krijgen Franse kastelen binnenkort concurrentie uit Vlaanderen? “Hier staan er meer per vierkante meter dan in Frankrijk”

Zaventem 1 jaar cel voor man die rondreisde met vervalste PCR-test: “Gekocht voor 30 euro om van administra­tie­ve rompslomp af te zijn”

12 juli Een man die geprobeerd had het vliegtuig te nemen met een valse PCR-test is veroordeeld tot 1 jaar cel. Het is de tweede dergelijke veroordeling, nadat het parket op 27 april had aangekondigd dat het streng zou optreden tegen dergelijke feiten. Tussen 19 april en 11 juni mei werden op de luchthaven 576 mensen betrapt met een dergelijke vervalste PCR-test.