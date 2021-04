“Krijg ik een tweede prik van een ander merk als ik al AstraZeneca kreeg?” - Van Damme beantwoordt de meest gestelde vragen

Nu het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA een link ziet tussen het gebruik van het AstraZeneca-vaccin en de zeer zeldzame bijwerking waarbij bloedstolsels optreden in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes, wordt het vaccin in ons land voorlopig niet meer toegediend aan mensen jonger dan 56. Epidemioloog Pierre Van Damme beantwoordt de meest voorkomende vragen.

Over vier weken zal geëvalueerd worden of AstraZeneca nog steeds voorbehouden blijft voor 56-plussers. “België heeft de mogelijkheid om een aangepaste toewijzing van vaccins te doen”, vertelt Van Damme. Vandaar dat vanaf nu iedereen jonger dan 56 het Moderna of Pfizer-vaccin kan krijgen. Momenteel worden echter nog steeds vooral 65-plussers gevaccineerd en voor hen kunnen dus alle beschikbare vaccins gebruikt worden.

Als begin mei opnieuw wordt beslist om AstraZeneca inderdaad enkel voor te behouden voor 56-plussers, dan kan dat wel vertraging veroorzaken voor de rest van de vaccinatiecampagne. Dat zal zich vertalen in een uitstel van twee tot drie weken voor de vaccinatie van de algemene bevolking.

Wat zijn de symptomen van de eventuele bijwerkingen?

Van Damme beklemtoont opnieuw dat de kans op bijwerkingen zeer klein is. Hij raadt aan om in de tien dagen na de injectie op te volgen of je toenemende hoofdpijn, buikpijn, kortademigheid of bloedingen in de huid hebt. Wie dergelijke symptomen vertoont, dient contact op te nemen met de huisarts.

Is wie geen trombose kreeg na de eerste prik, meteen ook veilig voor de tweede prik?

“Engeland zegt ja en Engeland is het land met de grootste ervaring in het gebruik van het AstraZeneca-vaccin,” zegt Van Damme. De vaccinatiecampagne loopt daar ongeveer een maand langer dan de onze en er werden al meer dan tien miljoen mensen met AstraZeneca gevaccineerd. Het Verenigd Koninkrijk is net begonnen met de tweede prik. Over enkele weken zal er dus uitgebreide informatie beschikbaar zijn over eventuele bijwerkingen van de tweede prik.

“Alle zeldzame gevallen zijn voorgekomen bij de eerste injectie”, zegt Van Damme, al is er nog niet veel informatie over de tweede injectie. Op basis daarvan kan gekeken worden wat er in België moet gebeuren. Omstreeks 5 mei zouden mensen die in ons land gevaccineerd werden met AstraZeneca hun tweede dosis moeten krijgen. Tegen dan zouden we dus een antwoord moeten hebben.

Waarom lopen jonge mensen meer risico?

Dat is nog niet duidelijk, verklaart de epidemioloog. “Dat is ook de reden waarom België over vier weken zal herevalueren.” Het is op dit moment heel moeilijk om een gemene deler te vinden tussen de gekende gevallen, vertelt hij. Momenteel werden nog geen risicofactoren geïdentificeerd. “Men weet dat het iets te maken heeft met ons immuunsysteem dat de bloedplaatjes aanvalt en daardoor die aantallen verlaagt, maar het echte oorzakelijke mechanisme kent men nog niet.”

Waarom wordt de leeftijdsgrens dan op 56 jaar gelegd?

Daarvoor werd een afweging gemaakt, klinkt het. In België begint de curve van de complicaties, overlijdens en hospitalisaties te stijgen vanaf 50 jaar en is de afweging dus zeer duidelijk in het voordeel van een vaccinatie. Bovendien blijken de risico’s op bijwerkingen hoger te zijn voor mensen jonger dan 55.

Als je al een eerste dosis van het AstraZeneca-vaccin kreeg, krijg je dan een tweede dosis van een ander merk?

Daarover kan pas een beslissing genomen worden wanneer duidelijk is of degenen die al een eerste prik met AstraZeneca kregen, ook beschermd zijn tegen eventuele bijwerkingen van een tweede prik.

Mogelijk wordt er uit voorzorg geopteerd voor een tweede dosis van een ander vaccin, zoals nu al het geval is in Duitsland “en daar gaan we dan ook uit leren”, klinkt het.

Verhoogt de pil het risico op bloedklonters na het AstraZeneca-vaccin?

Nee. Het gebruik van de pil of een familiale geschiedenis van trombose verhoogt in dit geval het risico helemaal niet.

Hoe zit het met bloedverdunners en met bloedstollingsafwijkingen?

“Daar is de aanbeveling vanuit allerlei internationale verenigingen heel duidelijk: verander uw medicatie vooral niet.” Wie ouder is dan 56 komt in aanmerking om AstraZeneca te krijgen, wie jonger is krijgt een ander vaccin, “maar uw medicatie blijft hetzelfde.”

“Mensen met stollingsstoornissen boven de 56 kunnen nog perfect AstraZeneca krijgen”, klinkt het voorts.

Is het vaccin van AstraZeneca veilig?

Van Damme beklemtoont dat het AstraZeneca-vaccin veilig is. “Het Europees Geneesmiddelenagentschap heeft dat ook als eerste resultaat naar buiten gebracht: de baten zijn nog altijd veel groter dan die enkele kleine risico’s, we moeten dat ook zo bekijken. We zitten in heel veel landen in de derde golf en we proberen de pandemie onder controle te krijgen. Dit is een van die elementen om het te doen. In die afweging is dat een perfect veilig vaccin.”

BEKIJK OOK.