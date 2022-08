Kraaienpootjes wegwerken, neuslift en lipfillers bij Faceland, de supermarkt van de plastische chirurgie: hoe veilig is dat?

Fiscus en notaris keken dit jaar al bijna 94.000 keer bankreke­nin­gen in

Het register dat van alle Belgen de bankrekeningen en verzekeringscontracten bevat, werd in de eerste helft van dit jaar al 93.967 keer ingekeken door de fiscus en de notarissen. Dat is 42 procent meer dan in de eerste jaarhelft van 2021, meldt De Tijd vandaag.

16 augustus