Koukleumen in de klas door ventilatie: “Leraars vinden het onbeleefd als we onze jas aanhouden”

In ‘normale’ tijden volgt het onderwijs de wetgeving voor werknemers wanneer het over temperatuur in de klas gaat. In een klaslokaal geldt een minimum van 20 graden en een maximum van 30 graden. Maar eind augustus stelde Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) de richtlijnen over ventilatie van klaslokalen bij. Ook als het koud is, worden scholen aangeraden de ramen van de klassen wijd open te zetten of op zijn minst de klasdeur op een kier te laten. Ook een CO2-meter wordt aanbevolen om na te gaan of een lokaal voldoende geventileerd is. “Ventilatie komt voor temperatuur om mogelijke aerosolbesmetting tegen te gaan. Scholen wordt gevraagd bijna constant te ventileren. Het lijkt gek nu het klimaat zo belangrijk is, maar dat betekent dat de verwarming wat harder moet”, vat Stefan Grielens, directeur van de vrije CLB’s samen.