Kortste dag van het jaar: vanaf vandaag worden de dagen weer langer

Slechts 11 keer sinds het jaar 1900: onze weten­schaps­ex­pert legt uit waarom een witte kerst zo zeldzaam is

20 december Wie reikhalzend uitkijkt naar de kerstperiode, met alle lichtjes en gezelligheid die daarbij horen, koestert misschien ook wel hoop op een witte kerst. Al lijkt de kans dat we dit jaar dwarrelende sneeuwvlokjes te zien krijgen niet echt groot, bevestigt onze wetenschapsexpert Martijn Peters. “Sinds 1900 hebben we nog maar 11 keer een ‘witte’ kerst gehad.” De laatste witte kerst is intussen tien jaar geleden. Hoe komt dat, het is toch winter?