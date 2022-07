Korte en middellange afwezigheden op hoogste niveau sinds begin van corona: “Cijfers zijn zorgwekkend, maar niet verwonderend”

In het tweede kwartaal van 2022 ging 2,54 procent van de beschikbare tijd verloren door kort absenteïsme. Dat is 28,1 procent meer dan in dezelfde periode in 2021 en 90,7 procent meer dan in het tweede kwartaal van 2020.

Bij bedienden ging er in het tweede kwartaal van dit jaar 2,23 procent van de beschikbare tijd verloren door korte afwezigheden wegens ziekte. Dat is ruim een derde (+34,8 procent) meer dan in dezelfde periode van vorig jaar en meer dan dubbel zoveel (+103,40 procent) als in het tweede kwartaal van 2020.

Ook afwezigheid wegens ziekte voor een periode tussen een maand en een jaar schoot in deze eerste jaarhelft de hoogte in, met een stijging van 44,8 procent in vergelijking met de eerste helft van 2021.

“Deze cijfers zijn zorgwekkend, maar verwonderen ons niet”, zegt Stephanie Heurterre van Securex. “Er zijn nieuwe opstoten van corona terwijl de maatregelen zijn versoepeld en daardoor zijn er meer korte afwezigheden. De psychologische corona-impact en de uitgestelde zorg wegen op het middellang ziekteverzuim.”

