Kort geding van beschuldigden tegen Belgische Staat wordt vrijdag behandeld in Justitia-gebouw

Zes beschuldigden in het assisenproces over de aanslagen van 22 maart hebben de minister van Justitie (Vincent Van Quickenborne (Open Vld), red.) gedagvaard in kort geding, over de omstandigheden waarin ze elke dag vanuit de gevangenis worden overgebracht naar het gerechtsgebouw in Haren. Het gaat om Mohamed Abrini, Sofien Ayari, Salah Abdeslam, Bilal El Makhouki, Ali El Haddad Asufi en Hervé Bayingana Muhirwa.