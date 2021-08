“Korpsleiding wist wél van feestje met stripster: betrokken militairen kregen al straftraining”

“Het lokale commando in de kazerne van Tielen was op de hoogte van het feestje met de stripster”. Dat zegt Yves Huwart, voorzitter van vakbond ACMP. “Zeer kort na het feestje kregen sommige militairen ordemaatregelen opgelegd in de vorm van straftrainingen”. Bij Defensie stellen ze opnieuw dat de top niet op de hoogte is gebracht. Of hoe het incident op 4 mei een voorbode was van wat twee weken later bleek in de zaak-Jürgen Conings: de informatiedoorstroming van het korps die alweer niet tot bij de top raakte.