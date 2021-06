Korpschefs lokale politie mogen binnenkort zelf op kandidatenjacht

Vanaf dit najaar kunnen kandidaat-politieagenten die een job bij de lokale politiezone willen, bij de korpschef op ­sollicitatiegesprek vóór ze aan hun opleiding beginnen. Dat is de opvallendste vernieuwing in het rekruteringsproces bij de politie. Momenteel zit het hele rekruterings- en selectieproces nog bij de federale politie. Pas aan het einde van de opleiding wordt bepaald waar een kandidaat aan de slag zal gaan.

Meer Brusselaars in Brussel aan de slag

"In het nieuwe systeem kan een korpschef actief op zoek naar de profielen die hij nodig heeft in zijn korps", zegt Dominique Van Ryckeghem, directeur-generaal ad interim bij de federale politie. Door de rekrutering en selectie voor de ­lokale politie ook in handen van de lokale politie te laten, hoopt ze onder meer dat er in Brussel meer Brusselaars aan de slag gaan. Agenten in Brussel komen vaak uit Wallonië of Vlaanderen, en kennen de grootstad niet. Ze weten niet altijd hoe ze met diversiteit moeten omgaan.