Korpschef Brussel luidt alarmbel om forse stijging aantal psychiatrische interventies

WHO en OESO: "Meer lichaamsbe­we­ging kan EU-landen 8 miljard euro per jaar besparen"

Door meer in te zetten op lichaamsbeweging kunnen EU-landen jaarlijks tienduizend vroegtijdige doden verhinderen, maar tegelijkertijd ook ongeveer 8 miljard euro besparen. Een duidelijke win-winsituatie, zo stellen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) vrijdag bij de voorstelling van het nieuwe rapport 'Step up! Tackling the Burden of Insufficient Physical Activity in Europe'.