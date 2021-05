Korpschef Brugge over uitbundige kampioenenviering: “Supporters moeten kans krijgen om feest te vieren”

De Brugse korpschef Dirk Van Nuffel begrijpt dat de supporters van Club Brugge gisteren een feestje bouwden nadat hun club kampioen werd. Dat heeft hij gezegd in De Ochtend op Radio 1. Hij gaf ook aan dat het verbieden van het feest “geen optie” was. “Je kan een samenkomst van 2.000 mensen niet verhinderen. Als we dat hadden gedaan door offensief op te treden of met Friese ruiters, zouden de mensen nog dichter bij elkaar gekomen zijn.”

Tijdens het feest werd er nauwelijks rekening gehouden met de coronamaatregelen. Supporters stonden dicht bij elkaar en velen droegen geen mondmasker. Er waren op voorhand nochtans afspraken gemaakt, maar de supporters van Club Brugge hielden zich daar bij hun feest niet aan. Van Nuffel toont begrip. “Voetbal zit in onze genen. Kampioenen vieren hoort erbij. Supporters moeten de kans krijgen om feest te vieren, nadat ze zich een jaar moesten inhouden”, volgens de korpschef. “Ik reken erop dat de maatregelen soepeler zullen worden en wij versoepelen onze maatregelen ook. Het besmettingsrisico is verminderd. (Hoewel de coronacijfers verbeteren, is de pandemie volgens experts echter nog niet achter de rug, red.).”

Van Nuffel geeft toe dat hij “het misschien liever ook anders had gehad”, “maar je kan zoiets niet tegenhouden.” Hij drukt er wel op dat er 22 aanhoudingen verricht werden, dat er 30 pv’s werden opgemaakt voor pyrotechnisch materiaal en een pv voor slagen en verwondingen, naast een reeks gasboetes. “De afspraak was dat we geen geweld zouden gebruiken”, klinkt het. “We hebben hier in Brugge geen traditie om gewelddadig op te treden. Hoe zou er trouwens gereageerd zijn als we offensief hadden opgetreden? Nu viel de schade nog mee. En nogmaals: we hebben nog weken werk om alle processen-verbaal te verwerken.”

Besmet

Of hij niet bang is dat er mensen besmet zijn geraakt tijdens de openluchtfuif? “Als mensen corona hebben opgelopen, zullen ze twee weken de tijd hebben om erover na te denken terwijl ze ziek zijn”, zegt hij. “Het is inderdaad te hopen dat ze op hun beurt geen andere mensen besmetten.”

Bekijk ook: