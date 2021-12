“Koren op de molen van antivaxers”: Lorin Parys vraagt correctie van overheidscampagne rond vaccinatie bij kinderen

Federale topminis­ters zitten bijeen over kernuit­stap: “Geen enkele oplossing biedt 100 procent zekerheid”

Het federale kernkabinet vergadert maandagavond in Brussel over de kernuitstap. Of het vanavond nog tot een definitieve beslissing komt, is onzeker. Maar "een goede doorbraak is het doel", luidt het in regeringskringen.

