Koninklijk besluit gepubliceerd: deze coronamaatregelen gaan vandaag in

Is het een goed idee om neuswisser in de keel te gebruiken bij zelftest? En hoe doe je het? La­bo-ex­pert Elke Wollants geeft uitleg

De omikronvariant zit vooral in de keel, dat weten we. Is het dan een goed idee om de neuswissers in onze mond te steken? Viroloog Marc Van Ranst meldde enkele weken geleden dat je gewoon in de keel kan testen, maar hoe doe je dit het best en waar moet je op letten? Lab Manager Elke Wollants geeft uitleg: “Gebruik gewoon een zelftest met een neuswisser en ga daarmee eerst in je keel voor je hem in je neus ronddraait.”

27 januari