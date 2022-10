Koning veroordeelt "barbaarse daad" van Rusland in toespraak voor Belgische troepen

Koning Filip heeft woensdagmorgen een bezoek gebracht aan de Belgische troepen in Pabrade, in het oosten van Litouwen. In een toespraak voor de militairen veroordeelde hij “het onbeschrijfelijke geweld” van het Russische leger in Oekraïne.

De koning werd woensdagmorgen samen met de Litouwse president Gitanas Nauseda ontvangen in de militaire basis van Pabrade, die zich in vogelvlucht op nauwelijks een tiental kilometer van de Wit-Russische grens bevindt. Het Belgische en het Litouwse staatshoofd woonden er een briefing bij van majoor Jean-Marc Baudouin en waren vervolgens getuige van een militaire demonstratie van een offensieve operatie. Ze namen ook de tijd om de troepen te groeten.

In een toespraak voor de Belgische militairen drukte koning Filip zijn trots uit ten opzichte van de Belgische troepen aan de oostgrens van de NAVO. “De bondgenoten tonen hun solidariteit, maar ook hun vastberadenheid om onze vrijheden, onze democratische waarden en onze welvaart in stand te houden. Die solidariteit zien we hier vandaag weerspiegeld. En dat is indrukwekkend”, sprak de koning met een duidelijke verwijzing naar de Russische invasie in Oekraïne.

“Ik ben trots om te zien hoe de westerse landen zich verenigen tegen deze barbaarse daad, deze geweldplegingen, tegen deze golf van onbeschrijfelijk geweld.”

“De weg is nog lang”

De koning beloofde voorts dat de solidariteit met Oekraïne ook zal blijven bestaan na de oorlog, wanneer het land moeten worden heropgebouwd. “Het moment waarop de gevechten ophouden komt dichterbij. En dan kunnen we een vrij en welvarend Oekraïne opbouwen”, zei hij aan het slot van zijn toespraak. “De weg is nog lang, maar de steun van de westerse wereld zal niet eindigen nadat het laatste schot is gelost.”

Het Belgische leger is in Litouwen aanwezig als onderdeel van de missie ‘enhanced Forward Presence’ (eFP), of de ‘versterkte vooruitgeschoven aanwezigheid’ van de NAVO in de drie Baltische staten en in Polen. Sinds de Russische invasie in Oekraïne in februari, is die missie nog uitgebreid.

De Belgische bijdrage aan eFP in Litouwen bestaat voornamelijk uit een gemotoriseerde infanteriecompagnie van het Battalion de Chasseurs Ardennais (Ardeense Jagers) uit Marche-en-Famenne, versterkt met soldaten van andere eenheden uit ons land. Het Belgische detachement telt 145 soldaten. De eenheid is gelegerd in Rukla, in het centrum van het land, maar bevindt zich momenteel in Pabrade voor de internationale militaire oefening ‘Iron Wolf’.

De eFP-battlegroup in Litouwen telt in totaal een kleine 1.700 militairen uit zes verschillende landen. Naast België zijn ook Duitsland, Nederland, Noorwegen, Tsjechië en Luxemburg aanwezig. Het is sinds de Russische invasie in Oekraïne al het tweede bezoek van koning Filip aan Belgische militairen in het buitenland. In juni had hij de Belgische soldaten in Roemenië al bezocht.

Koningin Mathilde was woensdagmorgen niet aanwezig op het militaire domein, maar ze besteedde eveneens aandacht aan het Oekraïense conflict. Samen met de Litouwse first lady Diana Nausediene bracht ze in Vilnius een bezoek aan het Centrum voor Oekraïne. Op die plaats kunnen Oekraïense vluchtelingen terecht voor bijstand, culturele en sportieve activiteiten en taallessen.