Koning ontvangt Olivier Vandecasteele en zijn mama na halfuur vertraging: stonden aan verkeerde paleis

Olivier Vandecasteele (42) en zijn mama Anny Santy hebben vanmiddag koning Filip ontmoet in het kasteel van Laken. Ze kwamen met een halfuur vertraging aan: moeder en zoon stonden namelijk aan het verkeerde paleis. De Belgische ngo-medewerker ontving een uitnodiging van de koning nadat hij 455 dagen doorbracht in de Iraanse cel en afgelopen vrijdag werd bevrijd.

Vandecasteele viel vrijdagavond zijn familie en vrienden na vijftien maanden weer in de armen. Tijdens de vlucht van Oman naar België belde hij al met onze koning, die hem meteen ook uitnodigde voor een ontmoeting in het kasteel van Laken. Dat bevestigde de woordvoerder van het Paleis gisteren.

Hij mocht één iemand meebrengen. Olivier koos voor zijn mama Annie Santy, dat is te zien op de foto’s die het Paleis deelt via Twitter.

Verkeerde paleis

Olivier Vandecasteele en zijn moeder kwamen de oprijlaan van het kasteel van Laken opgereden met een half uur vertraging. Ze stonden immers eerst aan het verkeerde koninklijk paleis, dat van Brussel. Vandecasteeles moeder zat aan het stuur.

Vandecasteele kreeg dinsdagnamiddag de kans om zijn verhaal te doen in het Koninklijk Paleis. Het onderhoud met de vorst duurde anderhalf uur. Koning Filip had Vandecasteele uitgenodigd omdat hij zijn steun wou uitspreken aan Vandecasteele zelf, nu hem een herstel wacht na de maandenlange opsluiting. Verder wenste de koning zijn waardering uit te spreken aan de familie voor de manier waarop die met de situatie is omgegaan, klinkt het bij het Paleis.

Het staatshoofd heeft zich tijdens het wekelijks overleg met premier Alexander De Croo gedurende die 455 dagen regelmatig geïnformeerd over de situatie van Vandecasteele. Of koning Filip uiteindelijk een rol gespeeld heeft bij de vrijlating en zo ja welke rol, is onduidelijk.

Olivier Vandecasteele leefde meer dan een jaar in erbarmelijke omstandigheden in de Iraanse cel. Hij werd veroordeeld voor spionage en kreeg een straf opgelegd van 40 jaar gevangenis en 74 zweepslagen. Vandecasteele stond terecht in wat een schijnproces wordt genoemd, zonder toegang tot een advocaat van zijn keuze. Na een gevangenenruil met de veroordeelde Iraanse terrorist Assadolah Assadi, kwam Vandecasteele afgelopen vrijdag aan op de militaire luchthaven van Melsbroek.

