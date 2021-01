Koning Filip over Belgische rol in coronavaccins: "Hele wereld rekent op ons"

We mogen fier zijn op de Belgische rol in de ontwikkeling, productie en verdeling van de coronavaccins, maar hierdoor rust ook een grote verantwoordelijkheid op onze schouders. Dat heeft koning Filip donderdag gezegd tijdens de nieuwjaarsreceptie voor de overheden van het land. "De hele wereld rekent op ons", zei de koning.

Koning Filip en premier Alexander De Croo (Open Vld) spraken donderdag vanop het Paleis de overheden van het land toe. Door het coronavirus was de traditionele nieuwjaarsreceptie enkel digitaal te volgen.

‘Een stevige regeringsploeg’

De koning toonde zich tevreden over de volwaardige federale regering, die in oktober bijna anderhalf jaar na de verkiezingen aantrad. “Deze regering is het resultaat van ons democratisch proces”, zei de vorst stellig. “Met veel geduld is een lange weg afgelegd om uiteenlopende maatschappelijke visies te verenigen rond een gemeenschappelijk project.” De koning noemde de regering-De Croo “een stevige ploeg”. “Daar kunnen we ons alleen maar over verheugen.”

‘We mogen fier zijn’

De toespraken van de vorst en de premier stonden verder volledig in het teken van de pandemie. De koning roemde de rol van België in de ontwikkeling, productie en verdeling van coronavaccins. Onder meer de fabriek van farmareus Pfizer in het Antwerpse Puurs is cruciaal voor de verdeling van vaccins over heel Europa. In het Waalse Seneffe werkt Novasep mee aan de productie van het AstraZeneca-vaccin, waarvan de levering in de EU niet van een leien dakje loopt.

“Buitenlandse gesprekspartners bedanken en feliciteren mij voor de cruciale rol van België in de strijd tegen het coronavirus”, zei de koning. “Dit is geen toeval, maar het gevolg van een visie en strategie op de lange termijn. Dit is ook het resultaat van een buitengewone samenwerking tussen overheden en universiteiten, tussen de openbare sector en de industrie. We mogen daar fier op zijn.”

Tegelijkertijd brengt die rol “een grote verantwoordelijkheid” met zich mee, waarschuwde de vorst. “De wereld rekent op ons.”

Koning Filip met premier Alexander De Croo in het Paleis.

Mentaal welzijn

Naast de vaccins had zowel de premier als de koning aandacht voor de impact van de lange epidemiologische crisis op het mentaal welzijn van de Belgen.

“Het is inderdaad een afmattende strijd, op het bittere af”, sprak De Croo. “Maar het is een strijd die we móéten winnen.” De eerste minister waarschuwde voor “moeilijke weken en maanden” die nog in aantocht zijn. “Maar nu we al zo ver zijn geraakt, mogen we niet lossen.”

De koning dacht daarbij aan jongeren, die het vaak extra moeilijk hebben in deze crisis. Als we de “enorme socio-economische uitdagingen goed aanpakken, kunnen ze nieuwe kansen bieden”, hoopte de vorst. “Daar hebben wij allemaal dringend nood aan en dan vooral de jeugd, die smacht naar een toekomstperspectief.”

"Nu we al zo ver zijn geraakt, mogen we niet lossen", sprak de eerste minister.

Relance

Koning Filip en premier De Croo hadden het ook over de relance die nodig is op lange termijn. De regering rekent op de ondernemingszin van gezinnen en bedrijven, maar ook op de sociale partners “om tot productieve akkoorden te komen”, waarschuwde De Croo.

Vakbonden en werkgevers voeren momenteel moeizame onderhandelingen over de lonen en arbeidsvoorwaarden voor de komende twee jaar. “Als de voorbije periode ons iets heeft geleerd, is het wel dat verdeeldheid verzwakt”, zei de premier. “Nét nu hebben we sociale partners nodig die dit bepalend moment aangrijpen, om samen de bakens uit te zetten van een vernieuwde economie, waar we niemand achterlaten.”

Duurzamer en digitaler

Meer concreet wil de regering in de toekomst inzetten op een duurzamere en digitalere economie. De Croo vernoemde onder meer artificiële intelligentie, batterij- en waterstoftechnologie. “Ons land, met haar open economie en solide industriële basis, moet deze resoluties mee vormgeven”, zei hij. Die aspecten zullen ook terugkomen in het interfederaal investeringsplan dat België in het voorjaar moet indienen bij de Europese Commissie, aldus De Croo.

Volgens koning Filip moet er in de relance ook aandacht gaan naar ouderen en andere groepen die minder betrokken worden in het actieve leven.

Volgens koning Filip moet er in de relance ook aandacht gaan naar ouderen en andere groepen die minder betrokken worden in het actieve leven. “Het is nodig om werkelijk gelijke kansen te vrijwaren, in het bijzonder op de arbeidsmarkt, waar discriminatie heerst”, zei hij. “Diverse teams zijn diverse teams”, zei De Croo, die onder meer verwees naar het Turks-Duitse koppel dat aan de basis ligt van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech.

Afsluiten deed de premier met een boodschap van hoop. “We hebben in ons land alles in huis om te slagen in de wereld na corona. Onze belangrijkste grondstof zijn onze mensen. Hun talent, hun kunnen.” Volgens De Croo moeten de overheden dat talent nu aanmoedigen. “Daar ligt onze opdracht.”

