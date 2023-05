Koning Filip ontvangt Olivier Vandecasteele en zijn mama

Klokkenlui­der en ex-CEO van bpost Jean Muls treedt uit de schaduw: “Geheime audiotapes? Ik deed dat omdat ik niet in de gevangenis wilde belanden”

Precies 266 dagen was hij CEO van bpost België. Maar in die korte tijd leek Jean Muls middenin een Netflix-serie te zijn beland. Hij stootte ‘stoemelings’ op fraude, raakte verweven in intriges, nam in het grootste geheim gesprekken op en werd na nog geen negen maanden aan de deur gezet. Voor het eerst krijgen we via een insider een blik onder de motorkap van het postbedrijf tijdens zijn meest tumultueuze periode. “Ik was gechoqueerd. Dit had ik nog nooit meegemaakt.”