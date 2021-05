Koning Filip is gevaccineerd: “Ik wil iedereen aanmoedigen om zich te laten inenten”

Iets over twee uur arriveerde koning Filip in de sporthal van het Crossingstadion in Schaarbeek, waar het vaccinatiecentrum is ingericht. Hij werd er ontvangen door Brussels minister van Gezondheid Alain Maron (Ecolo), burgemeester van Schaarbeek Cécile Jodogne (DéFI) en hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie Inge Neven. Zij was het die de koning alle uitleg gaf over hoe het zit met de vaccinatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.