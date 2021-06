Koning Filip en premier De Croo ontvangen Joe Biden op het paleis

De Amerikaanse president Joe Biden gaat in Brussel, tussen NAVO- en EU-toppen door, deze voormiddag ook op audiëntie bij koning Filip. Het is het tweede koninklijke bezoek dat hij aflegt op zijn eerste buitenlandreis als president, nadat hij zondag met zijn vrouw Jill al op de thee bij de Britse koningin Elizabeth was.

Jill is dinsdag niet mee naar de koning der Belgen, want de first lady is al terug naar huis. Wel wordt Biden vergezeld door zijn minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken. Ook de Belgische premier Alexander De Croo en diens eigen minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès zijn van de partij. Het bezoek staat voor 11 uur tot 12 uur in de agenda.

Joe en Filip hebben elkaar al eens ontmoet. Dat was in 2011 toen Filip nog kroonprins was en Biden vicepresident onder Barack Obama. Toenmalig prins Filip bracht met zijn vrouw Mathilde een bezoek aan het Witte Huis als onderdeel van een grote Belgische handelsmissie aan de VS. Het verhaal gaat dat Filip liever Obama wilde ontmoeten, maar het protocol liet dat niet toe omdat Filip nog geen staatshoofd of regeringsleider was.

Nadat Filip in 2013 koning was geworden, hebben koningin Mathilde en hijzelf Obama wel ontmoet, onder meer toen die in 2014 in Brussel was. Het koninklijk paar ontving in 2017 ook Donald Trump en diens vrouw Melania in het paleis.

