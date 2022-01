Koning Filip eert “voortdurende steun” van Vlaamse vrijwilligers na overstromingen in Wallonië tijdens nieuwjaarstoespraak

In zijn toespraak blikte koning Filip niet alleen terug op de aanpak van de gezondheidscrisis en de overstromingsramp in Wallonië, hij vroeg ook aandacht voor de uitdagingen op “middellange en lange termijn”. Naast en na de coronacrisis liggen er voldoende andere “cruciale thema’s” op de plank zoals de werkgelegenheid, het klimaat, energie, innovatie, de vergrijzing en “de versterking van de sociale cohesie door het aanpakken van armoede en ongelijkheid”.

Discriminatie en racisme

Een andere grote uitdaging volgens de koning is de aanpak van discriminatie, racisme en geweld. Die daden zijn voor hem onaanvaardbaar, net als de beledigingen in stadions en op andere plaatsen. “Want van binnenuit vernietigen ze wie er het slachtoffer van is. Zij verliezen elk gevoel van eigenwaarde, hun zelfredzaamheid. Dit is de samenleving, die wij samen willen opbouwen, niet waardig.”