Komt vaccinatie van ziekenhuispersoneel in gedrang? “We moeten impact van verlaagde levercijfers nog bekijken”

Die verminderde levering zou een impact kunnen hebben op de geplande start van de vaccinaties in de ziekenhuizen. Zo ging men er in Vlaanderen van uit dat men volgende week bovenop dosissen voor de woonzorgcentra ook nog 37.000 dosissen kon inzetten in de ziekenhuizen. “We moeten nu bekijken wat de impact van die verlaging van 40 procent zal zijn voor de vaccinaties in de ziekenhuizen”, legt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid uit. Daarvoor is het wachten op informatie van het geneesmiddelenagentschap FAGG. Het Agentschap Zorg en Gezondheid hoopt de 13 Vlaamse hub-ziekenhuizen nog voor maandag meer duidelijkheid te kunnen verschaffen.