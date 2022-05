Komt ook bij ons zomeruittocht in gevaar? Als 1.200 vacatures op Zaventem niet ingevuld geraken, dreigen ook hier toestanden zoals op Schiphol dit weekend

Groen: wie bos wil kappen, krijgt in 9 op de 10 gevallen positief advies

Wie in Vlaanderen een bos wil kappen en daarvoor een vergunning aanvraagt, krijgt in 9 op de 10 gevallen een positief advies. Dat blijkt uit cijfers die Groen-parlementslid Mieke Schauvliege heeft verzameld. “Zo goed als iedereen die bos wil kappen, krijgt daar de nodige vergunning voor, ook als het om oud en erg kostbaar bos gaat. Dat is compleet waanzinnig”, zegt Schauvliege. Zij roept de Vlaamse regering op “de kapdrift meteen te stoppen en veel strengere voorwaarden uit te werken”.

5:42