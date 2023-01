Komt Intermarché naar Vlaanderen? “De supermarkt zet in op stuntpromoties”

Vlaams Parlements­lid Sihame El Kaouakibi dient opnieuw ziekte­brief­je in, maar begint wel met “nieuwe studie”

Onafhankelijk parlementslid Sihame El Kaouakibi is met “een nieuwe studie begonnen”, dat schrijft ze zelf op Instagram. Het is nog niet duidelijk voor welke opleiding ze zich heeft ingeschreven. Begin deze week raakte nog bekend dat ze een nieuw ziektebriefje had ingediend bij het Vlaams Parlement, maar wel deeltijds het werk zou hervatten.

11:49