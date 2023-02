Komt er opnieuw een leeftijdsgrens op 65 voor bloedgevers? “Ik geef al 52 jaar bloed en heb nog nooit ergens last van gehad”

“Ik zou graag mijn leven terugkrij­gen, maar overheid laat ons in de steek”: Aurore vangt al bijna jaar Oekraïens koppel in huis op

Toen de oorlog in Oekraïne losbarstte, stonden heel wat Belgen klaar om vluchtelingen op te vangen. Bijna een jaar later wonen sommige nieuwkomers echter nog steeds bij hun gastgezin. Die situatie kan zwaar beginnen wegen, getuigt Aurore bij onze collega’s van RTL. “Ik zou graag mijn leven terugkrijgen, maar de overheid laat ons in de steek”, klinkt het.