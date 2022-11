Komt er opnieuw een consumptiecheque? Algemene loonsopslag in privésector is niet mogelijk, dus zoekt Vivaldi weer naar creatieve oplossingen

Maldegem 17-jarige gefolterd als wraak voor 300 kilo gestolen cocaïne: oor afgesneden, mes in voet gestoken en pezen hand doorgesne­den

Een 17-jarige jongen is door een drugsbende gefolterd omdat hij een rivaliserende bende getipt had over de locatie van 300 kilogram cocaïne met een straatwaarde van 15 miljoen euro. In de garage van een boerderij in het Oost-Vlaamse Maldegem werd z'n oor afgesneden. De pezen van zijn hand moesten het ook ontgelden en kreeg hij messteken in zijn voet. Dat schrijft ‘Het Nieuwsblad’.

