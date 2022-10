Komt er een nieuwe asielcrisis aan? De asielaanvragen zitten weer op hetzelfde niveau als eind 2015

Nieuwe kerncentra­les en meer windener­gie goedkoop­ste optie om België klimaatneu­traal te maken

Een combinatie van nieuwe kleine kernreactoren en meer windenergie op zee is de goedkoopste optie om België tegen 2050 klimaatneutraal te maken, zonder industrie af te bouwen. Dat blijkt uit een studie van EnergyVille in opdracht van Febeliec, de federatie van grote industriële energieverbruikers in België.

