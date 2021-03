Komt er een einde aan wurgcontracten in horeca? “Als mijn café failliet gaat, trekt de brouwer een fles champagne open”

De tap staat droog, de krukken omgekeerd op de toog, de gordijnen zijn al maanden dicht. Maar dat wil niet zeggen we geen cafédiscussies meer kunnen voeren. Over brouwerijcontracten, bijvoorbeeld, volgens veel cafébazen een onderwerp van hetzelfde kaliber als de buitenspelval in het voetbal: al een eeuwigheid voer voor verhit debat. Bij een brouwerijcontract stemt een caféuitbater ermee in een pand te mogen huren en zich te houden aan een streng gelimiteerde selectie van dranken en versnaperingen én daar een afgesproken hoeveelheid per jaar van te verkopen. Het zijn streng gereglementeerde afspraken om grote investeringen van de eigenaars - het meubilair, de tapinstallatie, de terrassen - te vergoeden. Alleen drijven volgens sp.a bepaalde spelers het veel te ver en ontstaan er zo wurgcontracten die onze rijke cafécultuur bedreigen.